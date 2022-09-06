جدة - نرمين السيد - أعلنت شركتا "غازبروم" الروسية و"CNPC" الصينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقهما على تحويل ثمن الغاز الروسى بالروبل واليوان، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكانت تقارير دولية كشفت فى الأسبوع الماضى، عن أن روسيا تدرس اقتراح شراء ما يصل إلى 16 مليار يوان لخزينة الدولة فى عام 2022، حيث تدرس السلطات الروسية أن تقوم بشراء ما يصل إلى 3-4 مليارات دولار من اليوان فى ورقة شهرية. وأشارت وكالة بلومبرج إلى العقد الموقع بين غازبروم والشركة الصينية فى فبراير الماضى، حيث وافقت روسيا على عقد مدته 30 عاما لتزويد الصين بالغاز عبر خط أنابيب جديد. ويعزز القرار الجديد تحالف الطاقة مع بكين وسط علاقات موسكو المتوترة مع الغرب بشأن أوكرانيا وغيرها، وقالت غازبروم حينذاك أنها وافقت على إمداد شركة الطاقة الصينية الحكومية الصينية الكبرى بـ10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «غازبروم» الروسية و«CNPC» الصينية تتفقان على دفع الغاز بالروبل واليوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.