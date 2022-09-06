بالأرقام.. خسائر روسيا منذ أول أيام الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 2077 دبابة و4484 من المركبات المدرعة و1179 من النظم المدفعية و296 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و236 طائرة و209 مروحيات و15 سفينة و3305 مركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 109 وحدات من المعدات الخاصة.

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