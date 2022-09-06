يونيسيف: 1.5 مليون طفل فى الصومال يعانون من سوء التغذية

وأضافت وفاء سعيد - فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو اليوم الثلاثاء- أن أزمة المياه والصرف الصحى لا تقل أهمية عن غذاء الأطفال والأسر الذين يواجهون المجاعة وانعدام الأمن الغذائى.. مشيرة إلى أن حوالى 4.5 مليون شخص بحاجة إلى إمدادات مياه طارئة فى الوقت الذى يتوقع أن يرتفع الرقم مع تفاقم الجفاف.
وتابعت أن أسعار المياه فى بعض المناطق قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 55 و85% منذ يناير 2022، منوهة إلى أنه بغض النظر عن كمية الطعام التى يأكلها الطفل المصاب بسوء التغذية فلن تتحسن حالته إذا كانت المياه التى يشربها غير آمنة.
وأعربت المنظمة الدولية عن القلق البالغ إزاء سوء التغذية لدى الأطفال فى الصومال.. وقالت إنه تم الإبلاغ عن وفاة حوالى 730 طفلا فى مراكز الغذاء والتغذية فى جميع أنحاء البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام.
وأشارت إلى أن الأرقام قد تكون أكبر لأن العديد من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها، محذرة من تفشى الأمراض خصوصا وأن تاريخ الصومال يظهر أنه عندما تقترن المستويات المرتفعة من سوء التغذية الحاد الشديد لدى الأطفال بتفشى الأمراض المميتة فإن وفيات الأطفال ترتفع بشكل كبير مع عواقب مأساوية.
من ناحية أخرى، أعربت مسؤولة اليونيسيف عن القلق بشأن تعليم الأطفال المتضررين فى الصومال، وقالت إن أكثر من 3 ملايين طفل فى سن الدراسة قد تضرروا بشكل مباشر بالجفاف بينما يتعرض 900 ألف طفل لخطر التسرب من المدرسة نصفهم من الفتيات.
وأعربت عن القلق كذلك من الارتفاع الكبير فى عدد الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، موضحة أنه منذ يناير ارتفعت أعداد هؤلاء بنسبة 81% مقارنة بالعام الماضى.
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