العالم اليوم - الهند ترى مستقبل إمدادات النفط من هذه الدول

انتم الان تتابعون خبر الهند ترى مستقبل إمدادات النفط من هذه الدول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 02:19 مساءً - أكد وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري أن معظم إمدادات البلاد من الخام في المستقبل القريب ستأتي من دول الخليج، ومن بينها السعودية والعراق.

وتقبل شركات التكرير الهندية على شراء النفط الروسي الرخيص نسبيا، الذي تقاطعه الشركات والدول الغربية منذ العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا.

وارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى أكثر من أربعة أضعاف، أو أكثر من 400 ألف برميل يوميا في شهري أبريل ومايو، لكنها هبطت في يوليو.

وزادت صادرات الخام من السعودية إلى ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم في يوليو بأكثر من 25 بالمئة بعد أن خفضت المملكة سعر البيع الرسمي في يونيو ويوليو مقارنة مع مايو. وظلت السعودية في المرتبة الثالثة بين أكبر الموًردين للهند.

وقال بوري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر جازتيك في ميلانو "فيما يتعلق بالهند فإنني أتوقع في المستقبل المنظور أن الكثير من إمداداتنا من النفط الخام ستأتي من السعودية والعراق وأبوظبي والكويت، بين آخرين."

ورغم أن واردات النفط من روسيا انخفضت بنسبة 7.3 بالمئة في يوليو عن مستويات يونيو، ظلت موسكو ثاني أكبر موًرد للنفط إلى الهند بعد العراق.

وقال بوري إنه بنهاية العام المالي في 31 مارس 2022، شكلت مشتريات الهند من روسيا 0.2 بالمئة فقط، لكنها ارتفعت لاحقا بينما أصبح الوضع العالمي "ملتبسا".

وسئل عما إذا كانت مشتريات النفط الروسي في المستقبل سترتفع أو ستنخفض، فقال إنه لا يستبعد أي شيء.

وقال بوري إن الزيادة في أسعار الطاقة العالمية ليست مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة في أوكرانيا بل "بالتوازن غير الملائم بين العرض والطلب" في حين أن الوضع الجيوسياسي عامل إضافي.

وسئل عما إذا كان سيؤيد سقفا لأسعار النفط الروسي، فقال إنهم سيفحصون المسألة عندما تتوفر المزيد من التفاصيل.