العالم اليوم - فيديو.. لحظة تدمير أوكرانيا لمركبات روسية عبر "بيرقدار"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 02:19 مساءً - تتمتع أوكرانيا بنجاح كبير باستخدام الطائرات بدون طيار التركية "بيرقدار تي بي 2"، خلال مواجهتها مع الجيش الروسي، وتجلى ذلك عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صور انتصار هذه الطائرات في مواجهة.

يُظهر مقطع الفيديو، منظرا من السماء لمركبتين عسكريتين روسيتين في إقليم خيرسون.

وبعدها بثوان، تحدث غارة بطائرة بدون طيار أوكرانية، التي وجهت بدقة سلاحها، قبل أن تفجر بالكامل مركبة قتال مشاة روسية من طراز BMD-2.

ويشير التقرير إلى أن "الطائرة الأوكرانية من نوع بيرقدار، تواصل تدمير أهداف بنجاح في جنوب البلاد".

وتختلف الطائرة بدون طيار بيرقدار عن العديد من الطائرات بدون طيار المستخدمة في أوكرانيا. فهي بحجم طائرة صغيرة تقريبا، وتم تجهيز الطائرة بدون طيار بسلسلة من الكاميرات عالية الدقة.

يمكن أيضا تزويدها بالذخيرة الموجهة بالليزر، مما يساعد القوات البرية الأوكرانية في الاستخبارات التكتيكية والمراقبة والاستطلاع على الأهداف. يمكن أيضا استخدام الطائرات بدون طيار لشن ضربات صاروخية.

ويبلغ طول الطائرة بدون طيار 6.5 مترا، ويمكن أن تطير لمدة 24 ساعة دون توقف، ويمكنها أيضا الطيران على ارتفاع 9 آلاف متر.