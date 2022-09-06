العالم اليوم - "إيني": إمدادات الغاز الجزائري للشركة ستتضاعف بحلول 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 02:19 مساءً - قال جويدو بروسكو رئيس العمليات في شركة "إيني" الإيطالية، الثلاثاء، إن إمدادات الغاز الجزائري للشركة ستتضاعف إلى 18 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2024.

وأضاف بروسكو، خلال مؤتمر في ميلانو، إن الشركة سوف تستقبل أربعة مليارات متر مكعب من الغاز الإضافي من شمال أوروبا هذا العام.

أصبحت الجزائر، التي تجمعها علاقات مميزة بإيطاليا، "مزودها الأساسي بالغاز في الأشهر الأخيرة"، بعد أن تفوقت عليها روسيا لفترة طويلة إذ كانت 45 بالمئة من واردات الغاز الايطالية تأتي من روسيا.

ومنذ مطلع العام، أرسلت الجزائر لإيطاليا 13.9 مليار متر مكعب من الغاز، أي أكثر بنحو 113 بالمئة من الكميات المتوقعة. وتتوقع أن تزودها بستة مليارات مكعبة إضافية بحلول نهاية العام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ومجموعة "إيني"، الموجودة في الجزائر منذ 1981، تدير مع الشركة الجزائرية العملاقة "سوناطراك" خط أنابيب "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا، عبر تونس.

وتزود الجزائر إيطاليا بالغاز الطبيعي منذ عام 1983 عن طريق خط الأنابيب "ترانسميد" الذي يبلغ طوله 775 كيلومترا.

وفي يوليو الماضي، وقعت شركة "سوناطراك" اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار، مع شركات "أوكسيدنتال" و"إيني"، و"توتال"، من أجل تزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

من جانب آخر قال رئيس العمليات في "إيني" إنه سيتم الانتهاء من خط أنابيب "إيست ميد" بالكامل بحلول عام 2025.

و"إيست ميد" هو خط أنابيب تحت سطح البحر مصمم لتزويد أوروبا بالغاز من شرق البحر المتوسط عبر إسرائيل واليونان وقبرص، ويتكلف ستة مليارات يورو (5.97 مليار دولار)، ويجري التخطيط له منذ عدة سنوات.