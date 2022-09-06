نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من المواطنين يبحثون عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز بشكل الكتروني، حيث يوفر موقع وزارة الداخلية الاماراتي علي شبكة الإنترنت خدمة استعلام عن صدور تأشيرة الإمارات والتي من خلالها يمكن معرفة حالة طلب التأشيرة كما يقدم موقع الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين المقيمين بالإمارات العربية المتحدة وذلك مساهمة في تسهيل جميع اجراءات التأشيرات المتعلقة بالإقامة واستخراج الرخص المتعلقة بالقيادة والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخري، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم متابعي موقع ثقفني الاخباري خطوات الاستعلام عن تأشيرة الإمارات كما هو موضح لكم اداناه فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي الية الاستعلام بشكل صحيح .

الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز

نستعرض مع حضراتكم خطوات استعلام عن فيزا الامارات برقم الجواز من خلال زيارة البوابة الرسمية لوزارة الداخلية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة علي شبكة الإنترنت، حيث يمكنكم الاستفسار عن تأشيرة الإقامة والزيارة مع إمكانية طباعة أذن دخول الإمارات إلكترونيا دون الذهاب لمقرات ومراكز وزارة الداخلية المنتشرة بمحافظات ومدن الإمارات من خلال الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي موقع وزارة الداخلية الاماراتية من خلال محرك البحث جوجل.

سنجد اعلي الموقع الخدمات الإلكترونية اضغط عليها.

قم باختيار خدمة معلومات عن جواز السفر.

الدخول على الرابط التالي الاستعلام عن تاشيرة الامارات برقم الجواز

من ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم الجواز في الخانة المخصصة وباقي البيانات.

الضغط على أيقونة بحث.

سوف تظهر للشخص المستعلم كافة المعلومات عن تأشيرة الزيارة وجواز السفر من حيث مدة الصلاحية وتاريخ الانتهاء .

الاستعلام عن اذن دخول الكتروني الامارات

يمكن لآي مواطن الاستفسار عن تأشيرة (زيارة – اقامة) من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية التابعة الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب التابعة لوزارة الداخلية من خلال الدخول على قسم اذونات الدخول للأراضي الاماراتية وذالك من اجل الاطلاع علي كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة حيث يمكن إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها كما أوضحنا لكم بعالية وذالك عن طريق الدخول على الرابط العلوي الذي رفقنا لكم سابقا.