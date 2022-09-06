الصين تخصص 7.25 مليون دولار لدعم أعمال الإنقاذ عقب الزلزال

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة المالية الصينية، تخصيص 50 مليون يوان (حوالى 7.25 مليون دولار أمريكى) من الصندوق المركزى للإغاثة من الكوارث الطبيعية، لدعم أعمال الإنقاذ والإغاثة عقب الزلزال الذى ضرب مقاطعة سيتشوان بجنوب غربى البلاد بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.





وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أنه سيتم استخدام الأموال فى جهود الإنقاذ فى حالات الطوارئ والإغاثة من الكوارث، مع التركيز على أعمال البحث والإنقاذ وإعادة توطين السكان المنكوبين بالكارثة، ورصد الكوارث الثانوية، وترميم المنازل المتضررة وغيرها من المهمات. وأشارت إلى أنه تم تخصيص 3000 خيمة و10 آلاف سرير قابل للطى، لمحافظة لودينج (مركز الزلزال)، كما أرسلت وزارة إدارة الطوارئ أكثر من 1100 رجل إنقاذ ومروحية إلى الموقع، بينما يوجد أكثر من 3600 رجل إنقاذ فى المناطق المجاورة على أهبة الاستعداد.

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