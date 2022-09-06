اليابان.. 11.4 مليون دولار تكلفة جنازة شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، تخصيص 1.4 مليار ين إضافى بما يعادل (9.97 مليون دولار) للجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبى، لتغطية تكاليف الأمن والترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية، وبذلك يصل السعر الإجمالى إلى أكثر من 1.6 مليار ين بما يعادل (11.4 مليون دولار).





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو قوله: "إنه سيتم استخدام 800 مليون ين للأمن و600 مليون لترتيبات الترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية المتوقع سفرهم إلى طوكيو من حوالى 50 دولة.

ونقلت الوكالة عن مراقبين أنه مع تزايد المعارضة لإقامة جنازة آبى بسبب مواقفه السياسية المثيرة للانقسام، فإن قرار الحكومة بإنفاق أكثر من مليار ونصف ين من أموال دافعى الضرائب على الحدث سيؤدى إلى رد فعل قوى من الجمهور.

وانتقد جون أزومي، رئيس شؤون الدايت فى الحزب الدستورى الديمقراطى المعارض الرئيسى فى اليابان، الحكومة، وقال "إن تكاليف جنازة آبى تضخمت، بأكثر من ستة أضعاف الرقم المعلن فى الأصل".

وفى أواخر الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن حكومته ستنفق 249 مليون ين من أموال دافعى الضرائب فى جنازة آبى المقررة 27 سبتمبر الجارى، والذى قُتل برصاص مسلح خلال خطاب حملته الانتخابية فى أوائل يوليو الماضي.

وأضاف كيشيدا أيضًا أنه سيتم الإعلان عن التكلفة الإجمالية بعد الجنازة لأنها ستختلف اعتمادًا على عدد الضيوف الأجانب الذين ينضمون إلى الحدث، لكن يبدو أن الحكومة شعرت بأنها مضطرة للإعلان عن الرقم مقدمًا بسبب الجدل العام المكثف.

وفى غضون ذلك، أعربت بعض أحزاب المعارضة، بما فى ذلك الحزب الشيوعى اليابانى، عن نيتها مقاطعة الجنازة، بدعوى أنها غير دستورية.

وكانت آخر مرة أقامت فيها اليابان جنازة رسمية لرئيس الوزراء الأسبق شيجيرو يوشيدا عام 1967 الذى قاد حملة تعافى اليابان من الحرب العالمية الثانية.

وشهدت حكومة كيشيدا انخفاضًا فى معدلات التأييد مؤخرًا، ويرجع ذلك فى جزء كبير منه إلى قرار إقامة الجنازة الرسمية، وحذر الجمهور من صلات الحزب الحاكم بجماعة دينية مثيرة للجدل أصبحت واضحة بعد مقتل آبي.