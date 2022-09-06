اليابان تعلن إجراءات جديدة بشأن مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، ناقش القرارات مع وزير الصحة كاتو كتسونوبو وغيره من الوزراء المختصين وقرروا تقليص فترة العزل للمرضى الذين يعانون من أعراض من عشرة إلى سبعة أيام، ولمن لا تظهر عليهم أعراض من سبعة إلى خمسة أيام طالما جاءت نتيجة اختبار الفيروس سلبية.
كما تخطط الحكومة لتعديل نظام إحصاء الإصابات بدءا من 26 من سبتمبر ليتطلب فقط تسجيل تفاصيل المعرضين لخطر المرض الشديد، وتدرس أيضا التعديلات النهائية لتخفيف القيود على خروج المرضى الذين يتلقون العلاج فى المنزل شرط التزامهم بارتداء الكمامات واتباع الاحتياطات اللازمة، وتخطط الحكومة لسماع آراء الخبراء قبل الموافقة رسميا على مثل هذه الإجراءات.
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