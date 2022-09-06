العالم اليوم - "التجاري الدولي" المصري يرفع رأسماله بـ 520 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "التجاري الدولي" المصري يرفع رأسماله بـ 520 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 01:20 مساءً - يمضي البنك التجاري (CIB)، أكبر بنك خاص مدرج في مصر، في إجراءات زيادة رأسماله بقيمة 10 مليارات جنيه (520 مليون دولار)، عبر إصدار مليار سهم، سيتم توزيعها مجانا على المساهمين، وتمول من الاحتياطي العام للبنك.

وتقدم البنك بمستندات قيد أسهم زيادة رأسماله للبورصة المصرية أمس الاثنين، ليرتفع رأسماله إلى 29.82 مليار جنيه، من 19.85 مليار جنيه في الوقت الراهن.

وأعلن البنك الذي تأسس عام 1975، اليوم، عن بدء توزيع الأسهم المجانية اعتبارا من 22 سبتمبر الجاري.

يذكر أن شركة "القابضة ADQ" الإماراتية استحوذت على حوالي 18.5 بالمئة من أسهم "التجاري الدولي" في أبريل الماضي، مقابل 987.4 مليون دولار.

وكان البنك التجاري الدولي، حقق زيادة بنسبة 9 بالمئة في صافي أرباحه بالربع الثاني من العام الحالي، ليسجل 3.5 مليار جنيه. وحقق البنك صافي ربح قدره 7.8 مليار جنيه بالنصف الأول من العام بزيادة قدرها 28 بالمئة.