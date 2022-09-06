العالم اليوم - الليلة ينطلق دوري الأبطال.. 8 أسئلة حول النسخة الجديدة

انتم الان تتابعون خبر الليلة ينطلق دوري الأبطال.. 8 أسئلة حول النسخة الجديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 01:20 مساءً - تنطلق بطولة الأندية الأقوى في العالم، دوري أبطال أوروبا، بنسختها الجديدة، مساء الثلاثاء، بمشاركة 32 ناديا من أقوى الأندية في أوروبا، والهدف تحقيق اللقب الأسمى.

البطولة الجديدة تحمل مشاركات جديدة، وأخرى مكررة، كما ستشهد بعض التغييرات. هنا أهم الأسئلة حول نسخة هذا الموسم:

كيف سيتغير جدول المباريات بسبب كأس العالم؟

بسبب المونديال، سيتم "ضغط" مباريات دور المجموعات، ما بين 6 سبتمبر و2 نوفمبر، في أقل من شهرين، وهي أسرع فترة لدور المجموعات في نظام البطولة الحديث.

بعد دور المجموعات، ستتوقف البطولة من أجل المونديال، ثم تعود لدور الـ16 يوم 14 فبراير 2023، بعد 100 يوم تقريبا.

المونديال سيؤثر كذلك على تأخير نهائي البطولة، حيث سيقام يوم 10 يونيو، وهو وقت متأخر جدا بالنسبة للنسخ الماضية.

أين سيقام النهائي؟

نهائي البطولة سيقام يوم 10 يونيو 2023، على استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، الذي يتسع لأكثر من 75 ألف متفرج. آخر نسخة استضافها هذا الملعب كانت نسخة 2005، والتي شهدت النهائي التاريخي بين ليفربول وأي سي ميلان.

ما هي أبرز الأندية العائدة للبطولة بعد غياب؟

عدد من الأندية تعود بعد غياب طويل عن البطولة، فسيلتك الأسكتلندي شارك آخر مرة قبل 5 أعوام، وغريمه رينجرز يعود بعد غياب 10 عاما، أما إينتراخت فرانكفورت فيشارك للمرة الثانية في تاريخه، الأولى كانت عام 1960، ووقتها حقق البطولة.

هل من مشاركين جدد؟

للمرة الأولى منذ فترة، لا يوجد أي ناد يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه، جميع الأندية الـ32 سبق لهم خوض التجربة الأوروبية.

أين سيلعب شاختار الأوكراني؟

بسبب الحرب الدائرة في بلاده، أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، خوض مبارياته في البطولة على استاد وارسو الوطني في بولندا المجاورة، التي اختارها "أرضه". شاختار وقع في مجموعة البطل ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى سيلتك الأسكتلندي وريد بول لايبزغ الألماني.

من المرشحين للقب؟

عطفا على الأداء خلال شهر أغسطس، بدأت تظهر ملامح المرشحين لتحقيق لقب دوري الأبطال. المرشحون الأبرز هم مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني والغريمان ريال مدريد وبرشلونة.

ما هي المجموعة الحديدية؟

المجموعة الحديدية بلا شك هي المجموعة الثالثة، التي تضم بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلانو الإيطالي وفكتوريا بلزين التشيكي.

من هم النجوم الذين سيخوضون البطولة لأول مرة؟

عدد من اللاعبين العالميين سيشاركون في بطولة الأضواء لأول مرة في مسيرتهم، أبرزهم البرازيلي رافينيا (برشلونة) ومواطنه ريتشارليسون (توتنهام) والفرنسي أوريليان تشواميني (ريال مدريد) والإسباني مارك كوكوريلا (تشلسي).