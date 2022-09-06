العالم اليوم - مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا.. تأكل اللحم وتسبب النزيف

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 01:20 مساءً - في مشهد بدا وكأنه مأخوذ من فيلم هوليوودي مخيف، تعرض رواد شواطئ في ولاية كاليفورنيا الأميركية لتجربة مؤلمة، عندما قامت قشريات صغيرة تأكل اللحم، تعرف باسم "القروش الصغيرة"، بـ"التغذي" على أقدامهم، التي نزفت في كثير من الأحيان.

وذكر موقع "لايف ساينس" العلمي، أن القشريات التي تأكل اللحم تسمى "Excirolana chiltoni"، ويبلغ طولها 0.3 بوصة، وتسافر في أسراب تضم الوحدة منها نحو ألف مخلوق.

وأوضح موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن هذا المخلوق عبارة عن نوع من القشريات، التي تضم أيضا أكثر من 10 آلاف نوع من الكائنات البحرية التي تعيش بالمياه العذبة والمالحة.

وعن التجربة المؤلمة، قالت تارا سافاج، وهي إحدى رواد شاطئ في مدينة سان دييغو بكاليفورنيا: "كان الأمر مؤلما. قفزت من الماء وكان الدم يغطي قدمي وبين أصابع قدمي. شعرت كأن أسماك الضاري المفترسة الصغيرة عضتني"، حسب ما ذكرت شبكة "سي بي إس8".

وتابعت: "غسلت قدمي وشعرت بالراحة بعد حوالي 15 دقيقة، ومع ذلك، عندما وضعت يدي في ماء البحر مرة أخرى، قامت واحدة أخرى بعض إصبعي".

وقال الأستاذ في معهد "سكريبس" لعلوم المحيطات، ريان هيشينغر، لشبكة "سي بي إس 8"، إن هذا النوع من القشريات يتواجد في شواطئ كاليفورنيا على مدار السنة.

واستطرد: "إنه (المخلوق) متماثل الأرجل، ومن المعروف أنه يعض الناس. يقضي وقته في الماء ويحب أكل اللحوم الطازجة، مثل الحيوانات النافقة".

ووفقا لخبراء الحياة البحرية، عادة ما توجد هذه الكائنات على مدار العام على طول ساحل كاليفورنيا وعلى الشواطئ في مناطق شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة وكندا.

وتعيش متساويات الأرجل عادة تحت الرمال، لكنها تظهر في المياه الضحلة عندما ينحسر المد. وإذا كانت هناك سمكة ميتة أو جثة كبيرة أخرى جرفت إلى الشاطئ، فستنقض عليها هذه "الحشرات" بسرعة.

وعلى الرغم من أنهم يفضلون تناول الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى، إلا أنه من الممكن أن "ينقضوا" على البشر، وهذا ما حدث في سواحل كاليفورنيا.

ذكريات الماضي

في واقعة شهيرة أخرى عام 1993، تسللت مجموعة من هذه الكائنات القارضة إلى داخل حفاضة طفلة صغيرة مما أدى إلى حدوث نزيف، وهو ما لاحظه والدها عندما بدأت في البكاء فجأة .

في عام 2017، تم إدخال صبي يبلغ من العمر 16 عاما إلى المستشفى، بعد أن تعرض لهجوم من قبل سرب من قشريات قارضة. وفي البداية لم يدرك الصبي ما حدث، إلا أنه عندما خرج من الماء، رأى أن القشريات قد مزقت قطعا من الجلد من قدميه، والتي لم تتوقف عن النزيف، وبدت وكأنها "إصابة حرب"، وفقا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية.

أهمية هذه الكائنات

من جانبه، أوضح عالم اللافقاريات في جامعة أريزونا الأميركية، ريتشارد بروسكا، أهمية هذه الكائنات، قائلا: "إنها ضرورية بالفعل للنظام البيئي، لأنها تأكل الأسماك الميتة في المقام الأول".

وقدم الخبير نصيحة لمن قد يتعرضون لعض هذه المخلوقات، بالقول: "نصيحتي هي ألا تفزع.. فقط إذا أزعجتك، فاخرج من الماء".