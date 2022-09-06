نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معدلات القبول الموحد 2022 الأردن وخطوات تسجيل الرغبات إلكترونياً عبر admhec.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة معدلات القبول الموحد 2022 الأردن، منذ اعلان نتيحة التوجيهي بالأردن، وقد بدأ الطلاب في البحث عن معدلات القبول الموحد 2022 الأردن، وكذلك عن رابط التنسيق للتقدم للجامعات الأردنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 في جميع الجامعات الموجودة بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تسرد وحدة تنسيق الدخول الموحد كافة المؤسسات الأردنية ومعدلات القبول بها، مما يسمح لطلاب المدارس الثانوية الناجحين في الدور الأول بالتسجيل في أي من الكليات المتاحة و المجالات التي يرى أنها ضرورية لتحقيق أهدافه طويلة الأجل.

معدلات القبول الموحد 2022 الأردن

بعد تحديد معدلات القبول الموحد 2022 الأردن، يبدأ موعد تقديم طلبات الانتساب إلى إحدى الجامعات المتاحة، وذلك في يوم الثلاثاء 23 آب 2022 ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 30 آب 2022 ، وفقا لما صرح به الاستاذ مهند الخطيب مدير وحدة التنسيق و القبول الموحد بالأردن، ومن الجدير بالذكر أنه قد تشهد الجامعات الأردنية زيادة كبيرة هذا العام في حضور الطلاب، ومن أشهر الجامعات المعتمدة في المملكة الأردنية الهاشمية للتسجيل في الكليات المقدمة هي كما يلي:

جامعة الزيتونة الحكومية.

جامعة محافظة جرش الأهلية.

جامعة محافظة عمان الأهلية.

جامعة محافظة البترا.

الجامعة الألمانية الأردنية الدولية.

جامعة محافظة البلقاء التطبيقية.

الجامعة الأردنية الحكومية.

جامعة مؤتة.

جامعة تبوك الدولية.

جامعة الطفيلة التقنية.

جامعة الحسين بن طلال.

جامعة آل البيت.

الجامعة الهاشمية.

جامعة العلوم والتكنولوجيا.

جامعة اليرموك.

خطوات تسجيل الرغبات 2022

يمكنكم تسجيل الرغبات الخاصة بكم للجامعات الاردنية عن طريق الدخول ال موقع وحدة تنسيق القبول الموحد واتباع الخطوات الآتية: