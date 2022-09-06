نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [رابط الدخول] اختبار الرخصة المهنية للمعلمات 2022 التقديم ودفع الرسوم (بالفيديو) etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمات للعام الدراسي الجديد 2022، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن فتحب باب التسجيل للمعلمين والمعلمات على الاختبار الخاص بالرخصة المهنية، وسنتعرف معكم في هذا المقال على آخر موعد للتسجيل، وكذلك مواعيد اختبارات رخصة المعلم سواء التربوي العام أو التخصصي لدى المعلمين في العام 2022 وبداية سنة 2023، وسنضع لكم أحدث رابط للتسجيل مع خطوات تحديد الموعد ومقر الاختبار، وكذلك الطريقة الصحيحة لدفع الرسوم، فتابعوا في ثقفني.

هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية

ويعتبر خوض الاختبارات المهنية الخاصة بوزارة التعليم السعودية شرطا هاما وهذا في الحصول على الرخص المهنية للسادة المعلمين والمعلمات، ومن أهم الباحثين عن هذا الموضوع والمهتمين باختبار الرخصة المهنية هم الخريجين الراغبين في شغل الوظائف التعليمية في المملكة، حيث لا يمكن مزاولة مهنة التدريس بدون هذه الرخصة وإلا يعتبر مخالفا حسب نظام الوزارة.

وقامت هيئة تقويم والتعليم والتدريب السعودية بالإعلان عن موعد فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصه المهنيه في منتصف شهر أغسطس، وهذا عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وبدأ التسجيل للرجال، وبعد أسبوع تم فتح الباب للنساء.

ما فائدة اختبار الرخصة المهنية

ويتسائل الخريجين بشكل كبير هذا السؤال على منصات التواصل الاجتماعي، ايش فائدة اختبار الرخصة المهنية، والحقيقة أنه هام جدا بالنسبة إلى الدولة، حيث إن الدولة تريد التأكد أن الشخص الذي سيتولى مسؤولية التدريس على قدر عال من الكفاءة ولديه شروط وكذلك معايير محددة من حيث التعامل مع الطالب وسلوك المعلم في المواقف المختلفة، وكذلك تمكنه من المادة العلمية التي سيدرسها للطلبة.

حيث إن وظائف التعليم تعتبر من أهم الوظائف التي تركز عليها الدولة نظراً لأنها مسؤولة بشكل مباشر في بناء مستقبل المجتمع السعودي، ولهذا يجب على المعلم اجتياز جميع الاختبارات مثل الترخيص المهني، كفايات المعلمين، القدرة المعرفية، والتي قامت هيئة تقويم والتعليم والتدريب بإعدادها.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمات

وبالنسبة إلى النساء الراغبات في الحصول على وظائف التعليم، فقد تم الإعلان عن الفترة التي يتاح فيها التسجيل لهن عبر البيان الذي نشرته الهيئة، وقد بدأ التسجيل بالفعل منذ ساعات، وهو كما يلي:

بدء من يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 ميلادي، الموافق 9 صفر 1444 هـ.

يستمر التسجيل الإلكتروني حتى يوم السبت الموافق 8 أكتوبر للعام 2022 ميلادية، وهو يوافق 12 ربيع الأول 1444 هجرياً.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للخريجين

وقد تم الإعلان رسميا أن التسجيل سيكون عبر الموقع الالكتروني وهذا عبر الرابط الجديد الذي ننشره لكم في الفقرة التالية في موقعكم ثقفني، حيث تتوجه المعلمة وتقوم بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، ومن ثم التسجيل في الاختبار التربوي العام، ثم الاختبار التخصصي عبر مركز قياس الوطني، ومن ثم دفع الرسوم المطلوبة حسب الطريقة التي تحددها.

النفاذ الوطني الرخصة المهنية

وسنتابع معكم طريقة التسجيل للحصول على الرخصة المهنية التي يبحث الكثير عنها، وهذا ما يمكنكم عمله عبر اتباع الخطوات التالية التي نوضح لكم فيها جميع التفاصيل:

الدخول إلى موقع تسجيل دخول هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الرابط tpl.etec.gov.sa .

. اضغطي على أيقونة النفاذ الوطني الموحد.

تقومي بعمل تسجيل الدخول في حسابك برقم الهوية وكلمة المرور.

بعدها انقري على الاختبارات.

ثم انقري على سجل الآن.

ينتقل بكي إلى موقع القياس الوطني، ادخلي كافة البيانات المطلوبة منكي.

قومي بملئ الاستمارة الموضحة بالطريقة في المقطع.

بعدها حددي مكان وزمان الاختبار.

اضغطي على دفع الرسوم المطلوبة، واختاري الطريقة.

بعد الدفع ستظهر لكي تفاصيل الاختبار، ننصحك بالاحتفاظ بالبيانات الموجودة بها وخذي لقطة شاشة.

نماذج اختبار الرخصة المهنية للمعلمات

وبالنسبة إلى نماذج اختبارات الرخصة المهنية، فننصحكم بالمذاكرة جيدا لهذا الاختبار، وهذا للحصول ليس فقط على درجة النجاح ولكن للحصول على درجة عالية فيه لتحسين فرص التوظيف الخاصة بكم، وننصحكم بحل اسئلة الاختبارات التربوية العامة الخاصة بالسنوات السابقة، وكذلك اختبارات التخصص الخاص بكم.

حيث كما نعلم فإن وزارة التعليم تقبل في التدريس حوالي 38 تخصص، وما عليكم سوى البحث عن اسم التخصص الخاص بكم وحل النماذج الخاصة به، ويوجد عشرات المقاطع على اليوتيوب تشرح لكم طريقة حل هذه الاختبارات بشكل صحيح، وننصحكم بمتابعتها، وكذلك متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل جديد.

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