نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2022 عموم محافظات العراق من خلال وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهت جميع محافظات العراق من انتهاء امتحانات الدور الثاني للعام الحالي، قامت الوزارة بتأمين الامتحانات بشكل جيد بهدف حماية الطلاب من فيروس كورونا، وقد بدء المعلمين والمعلمات بتصحيح أوراق الامتحانات، عمليات التصحيح تتم بشكل منفرد في كل محافظة على حدا،وتم تصحيح أوراق امتحانات الدور الأول مجمعة وظهرت على الفور، مما جعل الكثير من أولياء الأمور ينتظرون ظهور نتيجة الدور الثاني بفارغ الصبر، تابعوا معنا قراءة ما يلي.

رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني عموم محافظات العراق

بحث الكثير من الطلاب عن الرابط الخاص بالنتائج عن طريق محرك البحث جوجل، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن وجود رابط خاص بها يتم إعلان النتائج من خلاله، ترغب الوزارة في التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور وذلك للحد من عملية التزاحم التي تحدث في المدارس، انتهت عمليات التصحيح الخاصة بالدور الثاني للصف السادس الاعدادي، من المتوقع أن يتم رفع الدرجات على الموقع الخاص بالوزارة خلال الساعات القادمة، حيث أعلنت الوزارة أن فريق المراجعة انهي مراجعة الدرجات وبدأت عملية تجميع ورصد الدرجات.

امتحانات الدور الثاني للصف السادس الاعدادي عموم العراق

بدء طلاب السادس الاعدادي امتحانات الدور الثاني في الواحد والعشرين من شهر سبتمبر واستمر إلى التاسع والعشرين من نفس الشهر، وذلك لجميع الأقسام الأدبية والعلمية، ليبدأ الطلاب الامتحانات عقب انتهاء التعقيم المستمر من قبل الإدارات التعليمية داخل المدارس وذلك للحفاظ عليهم من فيروس كورونا، وتم تأجيل الامتحانات التي تتوافق مع عطلات رسمية لليوم التالي، وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني العراقي

وزارة التربية والتعليم العراقية من الوزارات التي ترغب في التطور لذلك لجأت إلى الروابط الإلكتروني