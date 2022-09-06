نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والكليات والمعاهد المتاحة للطلاب في المقال التالي
عمر شويل - جدة نعرض لكم مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والتي سوف يبدأ التسجيل فيها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن انتهى الطلاب من الامتحانات وتم الإعلان عن النتائج، كما يتم في تلك الفترة إجراء اختبارات القدرات التي تتطلبها بعض الكليات، وكانت محركات البحث قد شهدت خلال الآونة الأخيرة عمليات بحث عديدة عن مؤشرات التنسيق الخاص بطلاب الدبلومات الفنية، وذلك لأن هناك عديد من الطلاب الذي يودون معرفة التنسيقات ومؤشرات القبول في الكليات والمعاهد، لذا في السطور التالية سوف نوضح تلك المؤشرات.
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تسجيل اختبارات القدرات الخاص بطلاب التعليم الفني سوف يكون بوقت لاحق، كما شددت وزارة التعليم على أهمية أن يقوم الطلاب بإتباع جميع الخطوات المخصصة للتنسيق واستفتاء الشروط، وفيما يلي تنسيق الدبلومات الفنية الخاصة بالكليات التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات من خلال الموقع الرسمي له:
- يوجد كليات التجارة.
- وهناك كلية التربية والتربية النوعية.
- وكذلك كلية الزراعة.
- وكلية السياحة والفنادق.
- ويتواجد كلية الخدمة الاجتماعية .
- وكذلك كلية التمريض.
- وكلية الهندسة.
- وأيضًا كلية الفنون التطبيقية.
- وكلية الآثار.
- وكذلك كلية الفنون الجميلة.
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالجامعات المصرية، وهذا يكون وفقًا للتوزيع الجغرافي.
تعرف على تنسيق المعاهد دبلوم صنايع لعام 2022
فيما يأتي سوف نوضح تنسيق المعاهد وفقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والكليات، وأضاف أن التنسيقات شوف تبدأ بالنصف الأول من شهر سبتمبر لعام 2022 وجاءت على النحو التالي:
- جاء تنسيق المعاهد العليا للتكنولوجيا والتي كانت كحد أدني 98.7% بمدينة طنطا.
- والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا كان الحد الأدنى ما يقرب من 98.14%
- بينما كانت تنسيق معهد الفني الصحي بمدينة الزقازيق حوالي 98%
- والحد الأدنى للمعهد الفني للتكنولوجيا يصل إلى ما يقرب من 96% بمدينة طود المتواجدة في داخل الأقصر.
- بينما تنسيق معهد الصرف الصحي بالمدينة المنصورة كان بنسبة 96.43%
- وأعلن المعهد العالي للتكنولوجيا في الأميرية على أن نسبة التنسيق فهي تكون 92.21%
- وكان الحد الأدنى للقبول في المعهد العالي التكنولوجي في الزقازيق بنسبة حوالي 91%
- بينما كان تنسيق كلية اقتصاد منزلي بجامعة حلوان بنسبة 91٪
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