نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث مؤخراً عن معرفة معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا على محرك البحث الشهير “Google”، والتي تقام بين الفريقين اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر، على ملعب حديقة الأمراء، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتأتي تلك المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

ومن المتوقع أن يكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتذاع المواجهات بين الفريقين عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساءاً بتوقيت جرينتش.

ويبحث باريس سان جيرمان ويوفنتوس عن تحقيق الفوز في المباراة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وحصد أول ثلاث نقاط، خاصة أنهما أقوى مرشحين للتأهل إلى الدور المقبل من المجموعة الثامنة، وقبل الجولة الأولى في دور أبطال أوروبا، يُعد فريق سان جيرمان هو أقوى مرشح لتحقيق الانتصار خلال المباراة، خصوصاً بعد البداية القوية له في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بالإضافة إلى القائمة القوية الممتلئة بالنجوم التي يمتلكها الفريق.

مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

وتذاع المواجهات بين الفريقين على المجموعة الرياضية beIN sports، ومعلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس هو اليمني حسن العيدروس، إذ تكون المنافسة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، التي تشهد فيها قائمة يوفنتوس غياب اللاعب المحترف دي ماريا، بعدما تعرض في مطلع الموسم لإصابة عضلية، أمام نظيره فيورنتينا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

ويحتل فريق سان جيرمان المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بواقع رصيد 16 نقطة، جمعها من 6 لقاءات، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وحقق التعادل في مباراة واحدة.

بينما يكون فريق يوفنتوس في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط، جمعها من 5 لقاءات، بعدما حقق الفوز في مباراتين، وحقق التعادل في 3 مواجهات.