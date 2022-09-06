نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Returns نتائجنا: نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم العراقية، عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، وذلك في محافظات بغداد، اربيل، بابل، الرصافة، ذي قار، القادسية، وجاري الإعلان عن نتائج باقي المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة، والذي يشهد خلالها زيادة في معدلات وعمليات البحث وقد تصل للآلاف لمعرفة خطوات وطريقة الاستعلام عن النتائج.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

يذكر أنه خلال الساعت الماضية، أعلنت بعض مديريات التربية والتعليم نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، وذلك في بعض المحافظات العراقية، وأصبح الآن في إمكان الطلاب وأولياء الأمور التعرف على النتيجة والاستعلام عنها واستخراجها بطريقة الكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، والجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية قد انتهى الطلاب من فترة الامتحانات في ظل تطبيق قواعد صارمة، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وكان بداية الامتحانات في 25 أغسطس وحتى 31 منه.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني في بعض المحافظات، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بوابة وزارة التربية العراقية، والذي يتيح لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج الكترونياً لمختلف المراحل الدراسية، واتاحة تحميلها على الهواتف النقالة أو الحاسوب المنزلي، وبإمكان معرفة ملف نتائج كل محافظة والبحث عن الاسم المراد بكل سهولة ويسر.

طريقة الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، وذلك من خلال الموقع الرسمي، الذي كشفت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على النتائج، وذلك يكون من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول على الموقع الرسمي، بوابة وزارة التربية العراقية .

. اختيار نتائج السادس الابتدائي.

اختيار نتائج الجولة الثانية.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

ادخال الرقم الامتحاني للطالب

الضغط على أيقونة الاستعلام لاستخراج النتيجة

تظهر النتيجة في نافذة بتفصيل الدرجات الحاصل عليها الطالب

والجدير بالذكر أن موقع النتائج معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، ويقدم الموقع النتائج لكافة المراحل الدراسية، ويمكن طباعة النتيجة من خلال الموقع كإثبات رسمي للدرجات الحاصل عليها الطالب.

نتائج سادس ابتدائي دور ثاني 2022 بالعراق

تم الاعلان عن جميع تنائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2022 الدور الثاني لجميع المحافظات، والان يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم او من خلال موقع نتائجنا او موقع ناجح الالكتروني لتنزيل جميع النتائج لكافة المحافظات وتنزيلها على هيئة ملف pdf.