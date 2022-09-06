نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء الامتحانات المركزية بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداولت الأنباء مؤخراً حول الغاء الامتحانات المركزية لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانويين، وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث نظام التقييم بالمرحلة الثانوية، قررت إلغاء الامتحانات المركزية لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانويين، وأضاف أن اللجنة قررت الابقاء على الامتحانات الالكترونية، على أن يتم اجراؤها فقط على مستوى الإدارة التعليمية تفادياً لمشاكل سقوط السيستم الناتج عن ضغط الامتحانات المركزية.

شكل الامتحان بعد الغاء الامتحانات المركزية

وفي هذا السياق وعقب قرار الغاء الامتحانات المركزية، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن تعديل امتحانات الثانوية العامة لتصبح نسبة الأسئلة المقالية فيها 30% اسئلة مقالية قصيرة، تكون الإجابة فيها على سطرين أو ثلاثة سطور فقط، على أن تكون باقي الاسئلة من الاختيار المتعدد.

امتحانات طلاب المرحلة الثانوية

وصرح وزير التربية والتعليم، أن قرار الغاء الامتحانات المركزية لن يكون سبباً في إلغاء تابلت المرحلة الثانوية، ولكن سيتم تفعيل اجراء امتحانات قصيرة شهرية للطلاب لقياس المستوى وتدريب الطلاب على الأسئلة، وستكون بدون درجات، وأن إجراء الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية سيتم تحت اشراف الإدارات نفسها، لأنها تتبع سنوات النقل، وليس شهادة مركزية مثل الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.

ومن جانبه أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على شهادة المرحلة الإعدادية 2021-2022 للالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية من 4 حتى 14 سبتمبر الجاري، وذلك نظراً لعدم اجتياز العدد المطلوب من المتقدمين في المرحلة الأولى المقابلات الشخصية واختبارات القبول.

وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة اطلاع الطالب وولي الأمر على الملف الخاص بالالتحاق بكل مدرسة ومعرفة التفاصيل بشكل كامل، حيث يتاح للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى التقدم للالتحاق بمدارس تكنولوجيا تطبيقية أخرى دون دفع أي رسوم اختبارات أو مقابلات مرة أخرى، وفي نفس السياق يتاح التقدم لطلاب المرحلة الإعدادية العام السابق وطلاب الأزهر والمدارس الدولية والوافدين الأجانب والعائدين المصريين، وذلك ببيان درجات معتمد وصورة شهادة ميلاد حديثة، وطلب التحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية المراد الالتحاق بها، وذلك بمقر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.