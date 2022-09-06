نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين بدون كفيل 300 ألف ريال في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل للمتقاعدين بدون كفيل، هو من الأمور الهامة جدا التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخصوصا الأشخاص المتقاعدين أو من قرب على عمر التقاعد، هؤلاء المواطنين يبحثون عن قرض للمتقاعدين بدون كفيل من اجل عمل مشروع صغير بعد أن بلغوا سن الستين يساعدهم على حياه كريمه، ولهذا فان هناك بنوك ومؤسسات تقدم هذه الخدمة المالية المهمة منها شركة اليسر بالتعاون مع المؤسسة العامه للتقاعد، التمويل التقاعدي يتم منحه مع أضافه عدد من المميزات التي ترتبط بخدمة تمويل المتقاعدين بدون كفيل، وتتميز شركة اليسر بعقد عدد من الشركات الاستراتيجية بالإضافة إلى عدد من الوكالات ومعارض السيارات داخل الأراضي السعودية، وهذا يجعل الشركة تقدم افضل الخدمات والأسعار لكل عملاء شركة اليسر من المتقاعدين، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل قروض المتقاعدين بدون كفيل.

تمويل للمتقاعدين بدون كفيل

من المعروف أن تمويل للمتقاعدين بدون كفيل به عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يرغب في الحصول على هذا التمويل الهامة، ولهذا نجد أن شركة اليسر قد وضعت شروط محدده لكل المواطنين الذين يقدمون على طلب تمويل بدون كفيل للمتقاعدين، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل هذه الشروط المطلوبة من الشركة لكل المتقاعدين من مقدمي طلب الحصول على قروض للمتقاعدين، وسوف نتعرف أيضا في السطور القادمة على مزايا هذا التمويل الهام بالإضافة إلى كيفية التقديم على القرض.

شروط تمويل للمتقاعدين بدون كفيل من شركة اليسر

أولا لا يقل راتب العميل عن مبلغ 1985 ريال سعودي.

يجب تقديم خطاب تعريفي يوضح الصيغة المعتمدة.

أن تتوافر هُوِيَّة سارية الصَّلاحِيَة للعميل.

تقديم العنوان الوطني.

العمر المتاح للتقديم حتى 70 عام.

تواجد العميل داخل المملكة العربية السُّعُودية.

مزايا تمويل المتقاعدين من شركة اليسر

يتم صرف قيمة التمويل دون كفيل غارم. يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي. توفر الشركة الحصول على مبلغ تمويل مميز دون تحصيل رسوم إدارية. توفر الشركة كلفة تمويل حصرية لجميع العملاء. يتم صرف جميع التمويلات بإجراءات مرنة وسريعة. يتوفر مركز اتصال خاص لطلبات العملاء. يتم إعفاء العميل من الأقساط الغير مستحقة في حالات التعرض للوفاة لا قدر الله.

كيفية التقديم على تمويل المتقاعدين من شركة اليسر