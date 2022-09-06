خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ليبيا عبر موقع منظومة الامتحانات

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عمر شويل - جدة يترقب العديد من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في ليبيا للعام الجاري 2022 موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا الخاصة بالدور الأول، حيث انتهى طلاب من أداء كافة امتحاناتهم الوزارية لهذا العام، ولذلك اليوم ننشر لكم مقال نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 برقم الجلوس والقيد في وزارة التربية والتعليم الليبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ليبيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022 الخاصة بالدور الأول سوف يتم إعلانها عبر موقع الوزارة الرسمي.

وهذا من أجل التسهيل على الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس ورقم القيد عبر موقع منظومة الامتحانات في ليبيا والتابعة لوزارة التعليم الصليبية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ليبيا

وهذا بعد ما أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ أحمد مسعود بأن نتيجة الشهادة الإعدادية للتعليم الأساسي 2022 سوف تظهر بعد الإنتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والتحقق من صحتها وتجهيز النتائج ثم رفعها على الموقع.

ومن الجدير بالذكر أن المركز الوطني للامتحانات التابع للوزارة قد أعلن قبل خمس أيام أن الوزارة قد انتهت من عمليات العد والفرز في أوراق الإجابة وأنه من المفترض أن تظهر النتيجة في نهاية شهر سبتمبر أو في بداية شهر أكتوبر المقبل لعام 2022.

نسبة النجاح في المنطقة الغربية والشرقية

وقد أعلنت الوزارة أن نسبة النجاح في نتائج الشهادة الإعدادية مرحلة التعليم الأساسي هي 69.66٪.

حيث تقدم للامتحانات 37014 طالب وطالبة بلغ عدد الناجحين منهم 25,783 طالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ليبيا