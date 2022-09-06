نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي اس 23 samsung galaxy s23 لن تتخيل الإمكانيات وقوة الكاميرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إصدار الهاتف، توافد الكثير إلى المتاجر الخاصة بسامسونج حتى يتم شراء الهاتف، وذلك بسبب المزايا التي يقدمها الهاتف للجميع بجانب سعره المتوسط والمناسب للكثير من الناس، لكن إن كنت لا تعرف ما هي مزايا الهاتف أو ما هي مواصفاته عليك باتباع ما سنذكره حتى تشتري الهاتف دون أن تقلق أو تفشل في استخدام الهاتف بصورة صحيحة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23

تلك المواصفات تساعدك بشكل كبير على معرفة الهاتف وتستطيع أن تقارنه مع هواتف أخرى، لذا عليك أن تعلم ما هي المواصفات:

يحتوي الهاتف على ميكروفون ثانوي يعمل على منع وإزالة الضوضاء الموجودة.

شبكة الجيل الخامس يدعمها الهاتف بجانب دعمه للأجيال الأخرى.

حجم البطارية مناسب للغاية لسعره، حيث سعة البطارية 5000 مللي أمبير كما أن البطارية تمتاز بخاصية الشحن السريع.

الموبايل مصنوع من الزجاج، لكن الواجهة الخارجية مصنوعة من فريم الألومنيوم.

الموبايل مصنوع من الزجاج، لكن الواجهة الخارجية مصنوعة من فريم الألومنيوم. يدعم الهاتف خاصية تصوير الفيديوهات بجودة 8K كما أنه يمكنك من التقاط أكثر من 60 إطار في ثانية واحدة.

تقدم لك شركة سامسونج الهاتف بألوان كثيرة والتي منها البتنجاني والأبيض والأسود والأخضر.

وزن الهاتف 228 جرام.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

سعر الهاتف يعد في متناول البعض، لكن يختلف السعر تبعا لنسخته حيث يتوافر نسخة 8/128 جيجابايت ونسخة 12/128 جيجابايت ونسخة 12/265 جيجابايت ونسخة 12/512 جيجابايت، لذا سنذكر السعر كالآتي في بعض البلاد: