الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام الاحتلال الوحشى لـ جنين

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، فى بيان صحفى، "اقتحام جنين بهذه الوحشية حلقة جديدة من مسلسل التصعيد الإسرائيلى الممنهج والمتعمد، لتكريس المدخل الأمنى فى التعامل مع القضية الفلسطينية، بعيدا عن السياسة، أو أية مقولات تتعلق بالسلام، والحلول السياسية للصراع".
وأدانت التصريحات والمواقف التى أدلى بها رئيس الأركان الإسرائيلى أفيف كوخافى، ضد الجانب الفلسطيني، واعتبرتها استعمارية عنصرية بامتياز، ومحاولة لتحميل الطرف الفلسطينى المسؤولية عن التصعيد الخطير فى الأوضاع الذى ترتكبه دولة الاحتلال، ومحاولة أخرى للتغطية على حقيقة التمرد الإسرائيلى، والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة واستباحة الاحتلال الكاملة للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتصرف بعنجهية استعمارية وكأن الاتفاقيات لم تكن موجود فى يوم ما.
وتابعت: "تقوم دولة الاحتلال بارتكاب الانتهاكات والجرائم اليومية بحق شعبنا، وتعمل أذرعه المختلفة على إضعاف الجانب الفلسطيني، وضرب مقومات بقائه، ومصداقيته لدى الشارع الفلسطيني، ليطل علينا كوخافى بمثل هذه التصريحات المسمومة وكأن دولته تلتزم بالاتفاقيات الموقعة".
وأشارت الوزارة إلى أن ما تقوم به دولة الاحتلال هو تدمير مُمنهج لفرصة تحقيق السلام، ودعوات إسرائيلية رسمية وعلنية لتفجير ساحة الصراع، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والتى يتم توظيفها لصالح التنافس الانتخابى فى دولة الاحتلال.
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