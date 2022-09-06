جونسون: أعلم أن الحكومة الجديدة ستبذل كل ما بوسعها لتخطى تبعات الحرب

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى السابق بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، على ثقته بأن الحكومة الجديدة برئاسة ليز تراس، ستبذل كل ما بوسعها لتخطى أزمة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وألقى رئيس الوزراء البريطانى المستقيل بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، كلمة قبل توجهه إلى القصر الملكى لتقديم استقالته رسميًا للملكة إليزابيث. وقال جونسون خلال كلمة الوداع: "قمنا بكثير من الإنجازات فى ملفات البريكست وكورونا، كذلك قمنا بدعم أوكرانيا بكل السبل وأعتقد أن الحكومة المقبلة ستقوم بنفس الدور"، مضيفًا: "لقد واجهنا الأزمة الاقتصادية التى تسببت فيها الأزمة بأوكرانيا بكفاءة كبيرة". وفازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس الإثنين، برئاسة حزب المحافظين، لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، حيث حصدت تراس 81326 صوتا من إجمالى 172 ألفا، وكانت نسبة التصويت 82%، مقابل 60399 صوتًا حصدها زميلها ريشى سوناك.

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