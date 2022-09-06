زلزال يضرب قرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة، بالقرب من منطقة ”هندوكوش“ في أفغانستان، يوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 86 كيلومترا على بعد 164 كيلومترا شرقي قندوز.

وهذا الزلزال الثاني الذي تشهده أفغانستان خلال هذا الأسبوع، حيث لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم بعدما ضرب زلزال شمال شرق البلاد في وقت مبكر من صباح يوم أمس الاثنين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال الاثنين الذي بلغت قوته 5.3 درجة، وقع بالقرب من مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وقال مولوي نجيب الله حنيف، المتحدث باسم حاكم إقليم كونار، لوكالة أنباء ”باختر“، إن ”الزلزال تسبب في خسائر مادية وبشرية في إقليم كونار“، مضيفا أن عدد الضحايا قد يرتفع.

ولا تزال أفغانستان تعاني من عواقب زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص ودمر قرى في شرق البلاد في حزيران/ يونيو الماضي.