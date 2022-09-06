تصعيد جديد.. روسيا تستفز اليابان بشأن الجزر المتنازع عليها

جدة - نرمين السيد - احتجت اليابان، اليوم الثلاثاء، على قرار روسيا بشأن إلغاء اتفاقيات مع طوكيو للسماح للسكان اليابانيين السابقين بزيارة الجزر المتنازع عليها قبالة هوكايدو دون تأشيرات، وذلك فى تصعيد جديد للتوترات بين البلدين بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وأدان وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى- فى مؤتمر صحفى، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية- تصرف روسيا، قائلا إنه "غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف هاياشى "أن روسيا لم تبلغ اليابان بعد بالقرار، وإن طوكيو قدمت احتجاجا إلى موسكو عبر القنوات الدبلوماسية".

وأصدرت الحكومة الروسية، أمس الإثنين، وثيقة وقعها رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بشأن انسحابها أحادى الجانب من الاتفاقية، وهو قرار نسبه نائب روسى إلى مشاركة اليابان فى العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا.

ومنذ العملية العسكرية الروسية، فى أواخر فبراير الماضي، فرضت اليابان وأعضاء آخرون فى مجموعة الدول الصناعية السبع عقوبات، بما فى ذلك تجميد أصول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والبنك المركزى فى البلاد.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكي، "إن الانسحاب من الاتفاقية جاء كرد فعل على ضغوط العقوبات غير القانونية التى تمارسها الحكومة اليابانية وانضمامها إلى سياسة الغرب المعادية لروسيا".