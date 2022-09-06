روسيا تتوقع تحقيق إيرادات خيالية من النفط خلال الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنها لا تخطط لاستخدام الإيرادات الفائضة فى الميزانية لشراء نقد أجنبى أو ذهب فى السوق، لأن مثل هذه المشتريات فى ظل قاعدة الميزانية جرى تعليقها أوائل 2022.

وتدرس روسيا شراء عملات دول "صديقة" مثل الصين والهند للاحتفاظ بها فى الصندوق الوطنى للثروة بعد أن فقدت القدرة على شراء الدولار أو اليورو بموجب قاعدة الميزانية بسبب العقوبات الغربية.

وتعتبر روسيا فى الوضع الطبيعى ثالث أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة والسعودية، بمتوسط إنتاج يومى يبلغ 11 مليون برميل، تصدّر منها قرابة 5 ملايين برميل يوميا، و2.8 مليون برميل يوميا من المشتقات.

وكانت "ريستاد إنرجى" قد توقعت أن يبلغ إجمالى إيرادات روسيا من النفط والغاز لعام 2022 نحو 295 مليار دولار، بناء على سعر خام برنت. ونتيجة لذلك، تقدّر شركة "ريستاد إنرجى" أن الحكومة الروسية ستربح 210 مليارات دولار من ضرائب النفط والغاز فى 2022.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الروسية كانت قد توقعت ارتفاع إيرادات البلاد من صادرات الطاقة إلى 337.5 مليار دولار هذا العام بزيادة قدرها 38 % عن 2021.