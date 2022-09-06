القضاء الأمريكى يوافق على طلب ترامب بتعيين مشرف خاص لمراجعة ضبطيات فلوريدا

ويأتى قرار القضاء الأمريكى مغايرًا لما قرره المدعون العامون الذين رفضوا طلب ترامب فى وقت سابق، مبررين رفضهم بأن تعيين مشرف خاص لفحص المواد التى يغطيها الامتياز بين المحامى والموكل قد يضر بالأمن القومى، كما أنه أمر غير ضرورى، بما أن فريقًا حكوميًا أتم هذه الخطوة.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، كتبت القاضية إيلين كانون فى قرارها: "سيتم تعيين مشرف خاص لمراجعة الممتلكات المصادرة وإدارة تأكيدات الامتياز، وتقديم توصيات بشأنها وتقييم مطالبات إعادة الممتلكات"، ما يمثل انتصارًا لترامب فى معركته القانونية.
واعتبرت التقارير أن قرار القاضية جاء استثناء، لمراجعة واستخدام المواد من أجل "تصنيف استخباراتى وتقييم للأمن القومى".
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