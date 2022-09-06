من هى سيدة داونينج ستريت الجديدة؟.. ما لا تعرفه عن رئيسة وزراء بريطانيا

جدة - نرمين السيد - فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس الإثنين، برئاسة حزب المحافظين فى بريطانيا، لتصبح بالتالى رئيسة وزراء بريطانيا، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.. فمن هى سيدة داونينج ستريت الجديدة؟





وفقًا لتقرير نشرته قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، فقد درست ليز تراس الفلسفة والسياة والاقتصاد فى كلية ميرتون فى أكسفورد، وانتخبت نائبة لحزب المحافظين فى جنوب غرب نورفولك عام 2010، وتم تعيينها وكيلة لوزارة التعليم البريطانية فى سبتمبر 2012. كما شغلت ليز تراس منصب وزيرة الدولة للبيئة فى بريطانيا فى الفترة من 2014 حتى 2016، وشغلت كذلك منصب اللورد ووزيرة الدولة لشؤون العدل فى الفترة من 2016 حتى 2017. وشغلت منصب السكرتير الأول للخزانة من 2017 حتى 2019. وشغلت زعيمة داونينج ستريت الجديدة منصب وزيرة الدولة لشؤون المرأة فى سبتمبر 2019، إلى أن تم تعيينها وزيرة للخارجية البريطانية فى 15 سبتمبر 2021. وأعلن حزب المحافظين، أمس الإثنين، نتائج الانتخابات البريطانية لمنصب زعيم الحزب ورئيس وزراء البلاد، حيث بلغ عدد المصوتين كان 172 ألفا، وكانت نسبة التصويت 82%، وحصد المرشح ريشى سوناك 60399 صوتًا، فيما حصدت ليز تراس 81326 صوتا، لتصبح تراس الفائزة بزعامة الحزب.

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