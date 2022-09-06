بولندا تستقبل أكثر من 6 ملايين لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء، بأن بولندا استقبلت إجمالى 6 ملايين و72 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضى.





وذكرت الوكالة - وفقا لما نقله "راديو بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس الإثنين حوالى 19 ألفا و600 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 23 ألفا و800 شخص للعودة لبلادهم.. مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 4.29 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضى. وكانت بولندا قد مررت - فى شهر مارس الماضى - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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