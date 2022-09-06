العالم اليوم - "الكابوس النرويجي".. هكذا توقف هالاند في 5 خطوات

انتم الان تتابعون خبر "الكابوس النرويجي".. هكذا توقف هالاند في 5 خطوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:20 صباحاً - أبهر المهاجم النرويجي إيرلنغ بروت هالاند متابعي كرة القدم، ببدايته غير المسبوقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 10 أهداف في أول 6 مباريات، لتبدأ الأندية بالعمل ليلا ونهارا لاكتشاف خطة خاصة لإيقافه.

ويتميز هالاند بقوة جسدية عالية، ومهارة كبيرة، وسرعة فائقة، جعلوه المهاجم الأفضل في العالم حاليا، وصعب مهمة إيقافه على المدافعين.

ولكن عددا من خبراء كرة القدم، توصلوا إلى 5 نقاط، يجب تطبيقها من الفرق التي تواجهه، وقد تكون كافية لإيقاف هالاند من التسجيل في مرماهم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أبقيه خارج منطقته: المنطقة الأكثر قوة لهالاند هي منطقة الجزاء، حيث سجل 95 بالمئة من أهدافه الموسم الماضي من هذه المنطقة. على المدافعين فعل كل ما بوسعهم لإخراجه من هذه المنطقة، وتقليل عدد الدقائق التي يكون فيها قريبا من المرمى.

الجهة اليسرى: أجبر مانشستر سيتي على اللعب من الجهة اليمنى، لأن التمريرات والهجمات التي تأتي من الجهة اليسرى، عادة ما تثمر عن أهداف لهالاند، وفقا لإحصائيات أهدافه في ألمانيا.