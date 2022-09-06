العالم اليوم - أستراليا ترفع الفائدة مجددا.. أعلى مستوى في 7 سنوات

انتم الان تتابعون خبر أستراليا ترفع الفائدة مجددا.. أعلى مستوى في 7 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:20 صباحاً - رفع البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال سبع سنوات، عند 2.35 بالمئة.

الزيادة الأخيرة التي أقرها بنك الاحتياطي الأسترالي هي الرابعة على التوالي بمقدار نصف نقطة مئوية.

كان بنك الاحتياطي الأسترالي، رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مايو الماضي، وكانت تلك المرة هي الأولى التي يرفع فيها البنك سعر الفائدة منذ أكثر من 11 عاما، ليصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2015، عندما خفض سعر الفائدة من 2.5 إلى 2.25 بالمئة.

وقال محافظ بنك الاحتياطي، فيليب لوي، إن هناك المزيد من الزيادات القادمة في أسعار الفائدة ستتم في اجتماعات مجلس الإدارة الشهرية في محاولة لخفض التضخم إلى النطاق المستهدف من 3 إلى 2 بالمئة.

ويقف معدل التضخم الأسترالي عند 6.1 بالمئة وتتوقع وزارة الخزانة أن يبلغ التضخم ذروته عند 7.75 بالمئة في الربع الأخير من العام الجاري.