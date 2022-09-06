نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بالعراق عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يشهد مؤشر عمليات البحث ارتفاعاً هائلاً حول نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، والتي يبحث عنها الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي عن الانتهاء من كافة عمليات الفرز والتصحيح للأوراق الامتحانية ورصد الدرجات، حيث صرحت عن استعدادها لرفع الدرجات على الموقع الرسمي للوزارة لسهولة الحصول عليها إلكترونياً.
نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني
انتهت مؤخراً اختبارات الدور الثاني للصف الثالث بالعراق، وفي انتظار نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، وذلك بعد العديد من حالات التوتر والترقب، في ظل تصريحات الجهات المسئولة بوزارة التربية والتعليم العراقية على أن جميع عمليات التصحيح والرصد قد انتهت، وأضاف مصدر مسئول بالوزارة أنهم يستعدون حالياً لرفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة الكترونياً لسهولة الحصول عليها، مما بأن النتائج ستكون متاحة أمام الطلاب في أقرب وقت والاستعلام عنها بالاسم والرقم الامتحاني، وذلك في ظل حرص الوزارة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للتسهيل الحصول على النتيجة الكترونياً من المنزل، وذلك للحد من انتشار الفيروسات هذه الفترة.
رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني
أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، وذلك من خلال موقعها الرسمي، بوابة وزارة التربية العراقية، الذي يمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام الكترونياً عن النتائج بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع وإدخال البيانات الخاصة بالطالب كالاسم والرقم الامتحاني، ثم التمكن من الاستعلام عن النتيجة مباشرة بدون الذهاب إلى المدارس أو المديريات بالمحافظات.
رابط وخطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الثاني
ويمكن الحصول على نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني من خلال رابط الاستعلام عن النتيجة، والتي أكدت الوزارة على تنشيطه خلال الفترة الماضية، وذلك خلال مجموعة من الخطوات الموضحة لكم كالتالي:
- الدخول إلى موقع بوابة وزارة التربية العراقية.
- يختار الطالب تبويب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني.
- تحديد المحافظة العراقية التابع لها الطالب.
- الضغط على تبويب تحميل النتيجة.
- يحمل كشف كامل بالمحافظة.
- يقوم الطالب بالبحث عن اسمه بالكشف من خلال الرقم الامتحاني.
- يمكن استخدام النتيجة وطباعتها كمستند رسمي يفيد نجاح الطالب.
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