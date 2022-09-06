نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا “الدور الثاني” الحصول على النتيجة بالرقم الامتحاني

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عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا، مازالت عمليات البحث مستمرة عن تفاصيل ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا، حيث أفادت المصادر انتهاء كافة لجان الكونترول من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة بنسبة 100% من أعمالها، وعليه فقد تم الاعلان عن ظهور النتائج ورفعها رسميا عبر موقع نتائجنا في عدد كبير من المحافظات العراقية، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا

على الرغم من ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا في عدد من المحافظات العراقية كما ذكرنا، إلا انه مازال هناك عدد آخر من المحافظات التي لم يتم اعلان النتائج بها، لذلكيترقب الطلاب ظهور نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الثاني وتحميل ملف pdf في تلك المحافظات، وسوف نعلمكم بكل جديد حولها، مع توضيح طريقة وخطوات الحصول عليها، ومن الجدير بالذكر كذلك أنه أوضحت المصادر أن النتائج جاءت مرتفعة ومطمئنة للجميع إذ ارتفعت نسبة نجاح الطلاب بشكل واضح مقارنة بالأعوام السابقة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا

حرصاً من وزارة التربية والتعليم العراقية على مصلحة أبنائها الطلاب قامت على تخصيص وتفعيل عدد من المواقع ليتمكنوا من خلالها من معرفة النتيجة، وذلك في اكار رقمنة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا الفترة القليلة الماضية، لذلك يمكنهم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا التابع للوزارة وذلك بالنسبة للمحافظات التي ظهرت فيها النتائج، وذلك باتباع الخطوات التالية: