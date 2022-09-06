نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، وقد ظهرت النتيجة بالفعل ولكن ليس في كل محافظات العراق، ولا تزال بعض المحافظات تنتظر إعلان النتائج، حيث ظهرت النتيجة في كل من محافظة بابل، كركوك، والرصافة، وذي قار، وكذلك محافظة اربيل العراقية وغيرها من المحافظات، وقد تم الإعلان عن الظهور الرسمي للنتيجة بواسطة وزارة التربية العراقية من خلال منشور رسمي نشرته على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، حيث أوضحت الوزارة عبر منشورها انه قد تم الانتهاء بالفعل من رصد درجات نتائج الدور الثاني الثالث متوسط لعام 2022 تباعا في مختلف المحافظات، وسوف يتم إذاعة النتائج فور انتهاء فترة التصحيح والمراجعة في كل محافظة من المحافظات حيث يتم سنويا إذاعة الدرجات في كل محافظة على حدة، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

ظهرت نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني في العراق مؤخراً في عدد من المحافظات العراقية بالفعل فيما تنتظر باقي المحافظات إعلان النتائج فيها، ومنذ اللحظة الأولى للإعلان الرسمي عن عن ظهور النتائج كثف الأهالي والطلاب والطالبات عمليات البحث بشكل كبير عن رابط الاستعلام عن النتيجة، وازداد الإقبال على الدخول إلى مواقع الوزارة الرسمية ومحركات البحث التي تقدم خدمة عرض النتائج للطلاب والطالبات، وكانت وازرة التعليم العراقية قد أشارت منذ فترة إلى حرصها على تحديث موقعها الرسمي باستمرار وتفعيل الرابط الخاص بالكشف عن النتيجة فور ظهورها.

كيفية الكشف عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني

يعتبر الموقع الخاص بالوزارة الذي يستخدم لمعرفة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني هو موقع نتائجنا التابع للوزارة، ويقدم الموقع خدمة الوصول للنتيجة بالتفصيل بشكل الكتروني بكل سهولة من المنزل، وقد صرحت الوزارة بارتفاع معدلات نجاح الطلاب هذا العام، ودعت الأهالي والطلاب إلى عم القلق والتفاؤل.

ويمكن الوصول للنتيجة الرسمية عبر موقع الوزارة الرسمي عن طريق الخطوات التالية:

ادخل لموقع موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

من هنا. قم باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بالتحديد.

يجب تحديد المحافظة العراقية المنتمي لها الطالب.

ثم الضغط على ايقونة تنزيل النتيجة.

سوف يتم تحميل كشوفات النتيجة بصيغة pdf.

يقوم الطالب بالبحث عن اسمه ورقم الجلوس لتظهر نتيجته بالدرجات.

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية تم الإعلان عن اعلان نتيجة الثالث المتوسط الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، حيث أوضحت الوزارة عبر منشورها انه قد تم الانتهاء بالفعل من رصد درجات نتائج الدور الثاني الثالث متوسط لعام 2022 تباعا في مختلف المحافظات، ويمكن لجميع الطلاب الان الاستعلام عن النتائج الخاصة بكم عن طريق اتباع الخطوات المذكورة اعلاه.