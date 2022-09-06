نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلم عن” بطاقة التموين موقع دعم مصر الرسمي 2022 بالإسم والرقمي القومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الاستعلام عن بطاقة التموين موقع دعم مصر ومعرفة تفاصيل هذا الأمر شيء مهم للاسر المصرية، ويعد من الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك جوجل في الآونة الأخيرة وخصوصاً بعد التحديثات الأخيرة التي أجرتها وزارة التموين على البطاقات، حيث تتجه الوزارة إلى المزيد من التطوير في هذا الشأن والمزيد من الخطوات المتتالية نحو تحويل نظام عمل البطاقات إلى نظام رقمي بالكامل، ويتابع المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر آخر المستجدات للتعرف على كل ما يخص موقع دعم مصر والخدمات الرقمية المتاحة وطرق الاستعلام عن بطاقة التموين وتحديث بيانات الهاتف المحمول.

الاستعلام عن بطاقة التموين موقع دعم مصر

يحتل الاستعلام عن بطاقة التموين موقع دعم مصر وموقع دعم مصر مؤخرا مكانا واهتمام خاص لدى المصريين حاليا، ويتصدر مؤشرات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، خاصة بعد تحسين الخدمة الرقمية وتطوير استعلام عن بطاقة التموين وخطوات التسجيل للاستفادة من منظومة الدعم.

بوابة دعم مصر الرقمية

لتسهيل الاستعلام عن بطاقة التموين موقع دعم مصر للمصريين والمستفيدين من الدعم نقوم لكم الخطوات التفصيلية للاستعلام عن بطاقة التموين من موقع بوابة مصر الرقمية ومن خلال موقع دعم مصر للحول على كل ما يتعلق ببطاقة التموين،حيث أن الخطوات كالآتي:

الدخول إلى رابط مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين .

تسجيل الدخول

اضغط على أيقونة خدمات التموين

اضغط على الاستعلام عن صرف البطاقة التموينية

اضغط على ابدأ الخدمة

ستظهر بيانات البطاقة التموينية، الخاصة بعدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية، ورصيد البطاقة من الدعم.

طريقة تسجيل رقم الموبايل في موقع دعم مصر

كما يمكن لكل المواطنين المستفيدين من خدمة البطاقة التموينية تلقي رسائل رسية من الوزارة لتحديث بياناتهم وذلك عن طريق الدخول على بوابة دعم مصر الرقمية وتسجيل رقم الموبايل الرسمي الخاص بهم عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل .

تسجيل رقم بطاقة التموين.

الضغط على التالي.

ستنتقل إلى صفحة بها اسم صاحب البطاقة التموينية، وخانة آخرى لتسجيل رقم الموبايل.

اضغط على تسجيل رقم الهاتف.

ستظهر رسالة بأنه سيتم عملية مراجعة الرقم.

في الاونة الاخيرة تتجه الوزارة إلى المزيد من التطوير في هذا الشأن والمزيد من الخطوات المتتالية نحو تحويل نظام عمل البطاقات إلى نظام رقمي بالكامل، ويتابع المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر آخر المستجدات للتعرف على كل ما يخص موقع دعم مصر والخدمات الرقمية المتاحة وطرق الاستعلام عن بطاقة التموين وتحديث بيانات الهاتف المحمول، تابعونا نوافيكم بكل جديد.