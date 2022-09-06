أول تعليق روسى بشأن العلاقات مع بريطانيا بعد تولى تراس رئاسة الحكومة

جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف وفق ما نقلت عنه قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إنه "بالنظر إلى التصريحات التى صدرت عن تراس عندما كانت لا تزال وزيرة للخارجية.. يمكن القول بقدر كبير من التأكيد بأنه من غير المتوقع حدوث أى تغييرات نحو الأفضل".

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قد فازت أمس الإثنين، برئاسة حزب المحافظين لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

وأعلن برام بريدى، من مسؤولى حزب المحافظين، أنه جرى عقد 12 جلسة، حضرها 20 ألفًا من أعضاء الحزب، بجانب استطلاع الملايين من العامة على الإنترنت، موضحًا أن عدد المصوتين كان 172 ألفا، وكانت نسبة التصويت 82%، وحصد المرشح ريشى سوناك 60399 صوتًا، فيما حصدت ليز تراس 81326 صوتا، لتصبح تراس الفائزة بزعامة الحزب.