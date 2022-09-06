ليز تراس تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة البريطانية

جدة - نرمين السيد - تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، اليوم الثلاثاء، مشاورات تشكيل الحكومة، وذلك بعد إلقاء خطابها الأول للشعب البريطانى كرئيسة للوزراء من داونينج ستريت، حسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وفازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس الإثنين، برئاسة حزب المحافظين فى بريطانيا، لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون. وأعلن برام بريدى، من مسؤولى حزب المحافظين، نتائج الانتخابات، قائلاً إن عدد المصوتين كان 172 ألفا، وكانت نسبة التصويت 82%، حيث حصد المرشح ريشى سوناك 60399 صوتًا، فيما حصدت ليز تراس 81326 صوتا، لتصبح تراس الفائزة بزعامة الحزب.

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