فرنسا تعلن حالة الطوارئ فى 17 إقليما

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، عن الهيئة قولها "إنه بعد ظهر أمس الإثنين، تم إعلان 14 إقليما فى وسط فرنسا وإيل دو فرانس والجنوب حالة الطوارىء البرتقالية، ومساء أمس شمل هذا القرار إقليمين أخرين هما "هيرولت" و"جارد".
وأضافت الهيئة، أن هذه العواصف فى جنوب البلاد، وقد تؤدى الأمطار المتوقع زيادتها إلى تراكمات كبيرة فى وقت قصير ما بين 50 و80 ملليمتر من المياه وستكون أحيانا طويلة الأمد لا سيما فى سهول "لانجدوك".
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