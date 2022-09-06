مقتل شخصين وفقدان 8 آخرين فى إعصار كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فى نسختها بالإنجليزية عن مسؤولين فى مدينة بوهانج قولهم "إن رجال الإنقاذ حاليا يحاولون تصريف مرآب للسيارات للعثور على المفقودين الذين دخلوا مرآب تحت الأرض لمبنى سكنى فى المدينة وغمرته المياه".

وقال المسؤولون "إنه تم إجلاء إجمالى 2909 أشخاص من 2143 أسرة فى المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات فى أنحاء البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة، بينما يعانى 66341 منزلا من انقطاع التيار الكهربائي، وتجرى أعمال الإصلاح حاليا".

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة فى الهطول والرياح القوية فى الهبوب على مدار اليوم خصوصا أن هذا الإعصار هو واحد من أقوى الأعاصير التى ضربت كوريا الجنوبية منذ عقود.

وضرب الإعصار جزيرة "جيجو" جنوبى البلاد خلال ساعات الليل الماضية قبل أن يصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة "بوسان" الساحلية التى ضربتها الأمواج العاتية والأمطار الغزيرة مما ألحق أضرارا بالطرق والمتاجر المطلة على الشاطيء.

وكانت السلطات قد أعلنت - فى وقت سابق - إغلاق أكثر من 600 مدرسة فى جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازى، كما أوقفت شركات الطيران المحلية حوالى 250 رحلة جوية داخلية.

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار إلى الشمال الشرقى ويمر على بعد حوالى 400 كيلومتر شمال غرب (سابورو) باليابان عند منتصف ليل الثلاثاء، وذلك وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.