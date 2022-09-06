ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى أكثر من 65 شخصا

وذكرت شبكة "سى جى تى إن" الصينية على موقعها الإخبارى، أن الزلزال أسفر أيضا عن إصابة 170 شخصا فى ولاية قانتسى و78 شخصا فى ولاية شيميان، كما أن هناك 12 شخصا فى عداد المفقودين.
ويواصل رجال الإنقاذ عملهم فى البحث عن المزيد من الناجين والمئات من الأشخاص المفقودين جراء هذا الزلزال الذى بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر ووقع على بعد حوالى 43 كيلومترا جنوب شرقى مدينة "كانجدينج" فى مقاطعة "سيتشوان" وعلى عمق 10 كيلومترات أمس الإثنين، وفقا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.
وطالب الرئيس الصينى شى جين بينج، فى وقت سابق السلطات المحلية بجعل إنقاذ الأرواح أولوية قصوى والقيام بكل ما فى وسعها لإنقاذ الأشخاص فى المناطق المنكوبة وتقليل الخسائر فى الأرواح إلى الحد الأدنى، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية مختلفة.
يشار إلى أن الزلازل شائعة الحدوث إلى حد ما فى الصين، خصوصا فى مناطق جنوب غرب البلاد التى تعد نشطة زلزاليا.
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