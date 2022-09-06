العالم اليوم - روسيا تعلق على تولي ليز تراس رئاسة حكومة بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:21 صباحاً - أكد الكرملين، الثلاثاء، أن روسيا لا تتوقع أي تغييرات في علاقاتها الفاترة مع بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وفق ما نقلته عنه وكالة "تاس" الرسمية "بالنظر إلى التصريحات التي صدرت عن السيدة تراس عندما كانت لا تزال وزيرة للخارجية.. يمكن القول بقدر كبير من التأكيد بأنه من غير المتوقع حدوث أي تغييرات نحو الأفضل".

وكانت بريطانيا في عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون من أشد الداعمين لأوكرانيا بعدما أطلقت موسكو هجومها على الجمهورية السوفيتية السابقة.

ويتوقع أن تواصل تراس، التي تتولى رئاسة الوزراء رسميا الثلاثاء، سياسة المواجهة مع روسيا.