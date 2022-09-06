نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا ننشُر تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالحد الأدني للدرجات 50% عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 نقدمه لكم حيث أن الكثير من الطلبة والطالبات يتسألون بخصوص تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، حيث أن ازدادت عمليات البحث خلال محركات البحث المختلفة بخصوص هذا الأمر حيث يرغب الطلاب في تسجيل رغباتهم من أجل الإلتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، بحيث تكون مناسبة للمجموع الذي يتحصل عليه كل طالب في امتحانات الثانوية العامة وخصوصاً بعد ظهور نتائج الطلاب في الدور الثاني للثانوية العامة وفي هذا المقال سنتعرف على رابط تنسيق المرحلة الثالثة وكيفية تسجيل الرغبات بشئ من التفصيل بخطوات مبسطة من خلال موقعنا.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

من خلال موقع التنسيق الإلكتروني يستطيع الطلاب الناجحين في امتحانات الصف الثالث الثانوي أن يقوموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم، حيث أن وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة والتي كانت بدأت بالفعل يوم السبت 3 من شهر سبتمبر وتستمر لمدة أربع أيام بحيث ينتهي موعد تسجيل الرغبات يوم 7 من نفس الشهر، وبالتالي في خلال هذه الفترة لابد أن يكون جميع الطلاب الناجحين في الصف الثالث الثانوي قد قاموا بتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة.

حيث تضم هذه المرحلة جميع الطلاب الذين نجحوا بحد ادني 50 % من المجموع الكلي والطلاب الذين تخلفوا عن التنسيق في المراحل السابقة والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ومن الممكن أن يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه من خلال الكمبيوتر الشخصي الخاص به أو من خلال مكاتب التنسيق المعروفة ويفضل أن يتم التنسيق من خلال مكاتب التنسيق لتواجد الفنيين والإداريين الذين يساعدون الطالب في تنسيق الرغبات.

كيفية تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022