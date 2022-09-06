نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل الان تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الرسمي بحد أدني 50% وطريقة تسجيل الرغبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 نقدمه لكم، حيث أن الكثير من الطلاب والطالبات الناجحين في امتحانات الثانوية العامة يتسألون عن موعد التنسيق الخاص برغباتهم التي تم تقديمها عبر المنصة الإلكترونية، كما أن الكثير يتسألون عن درجات القبول في الكليات والمعاهد والتي تتوافق مع المجموع الذي تحصل عليه هذا الطالب وفي السطور التالية سنتعرف على تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بشيء من التفصيل، كما سنعمل على توضيح خطوات تسجيل الرغبات بتلك المرحلة إلكترونيا، وذلك من أجل الحصول على بطاقات الترشيح للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية على مستوى جميع المحافظات القبلية والبحرية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يستطيع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الناجحين أن يقوموا بالتنسيق في المرحلة الثالثة بحد ادني 50 % من المجموع الكلي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، كما إن وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة بداية من يوم السبت 3 سبتمر ويستمر لمدة أربع أيام بحيث ينتهي موعد التنسيق يوم 7 من الشهر ذاته، وخلال هذه الفترة لابد أن يكون جميع الطلاب الناجحين بالثانوية العامة قد قاموا بإدلاء رغباتهم حتى يستطيعوا الإلتحاق بالمعاهد والكليات لهذا العام.

تضم المرحلة الثالثة للتنسيق الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والذين تخلفوا عن التنسيق في المرحلة الأولى والثانية والطالبات الذين نجحوا في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، كما يستطيع الطلاب أن يقوموا بتنسيق رغباتهم في الثانوية العامة من خلال الجهاز الكمبيوتر الشخصي المزود بالانترنت أو من خلال مكاتب التنسيق المعروفة، ويفضل أن يتم التنسيق من خلال مكاتب التنسيق وذلك لوجود الفنين والإداريين الذين يساعدون الطالب في تنسيق الرغبات واختيار الكليات والمعاهد.

كيفية تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022