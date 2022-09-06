نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا آخر التحديثات عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، وأخر ما تم في عمليات التصحيح التي أفادت المصادر بأنها انتهت بالفعل بنسبة 100% وجاري الإعلان عن نتائج الطلاب في الساعات القليل القادمة في مختلف محافظات العراق، وعلى رأسهم محافظة بغداد و كركوك و الأنبار، والبصرة، وبابل، ذي قار، محافظة دهوك، كربلاء أربيل، كركوك، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

يترقب مئات من الطلبة والطالبات موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي2022 الدور الثاني، بعد أن انتهت كافة اللجان من عمليات التصحيح والتدقيق في الدرجات، حيث اعلنت الوزارة أنه تم رفع النتائج عبر موقع نتائجنا لعدد من المحافظات العراقية وسوف يتم الاعلان عن النتيجة في باقي المحافظات تباعا، خلال الساعات القليلة المقبلة ليطمئن جميع الطلاب واولياءهم على معدلاتهم خلال هذا العام، وقد اشارت مصادر من داخل الوزارة ان نسبة نجاح الطلاب هذا العام مطمئنة إلى حد كبير.

خطوات الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

لمعرفة واستخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني عبر رابط موقع نتائجنا التابع لـ موقع وزارة التعليم يمكنكم اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى يتوجب على الطالب التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم او موقع نتائجنا.

او موقع نتائجنا. و في الخطوة الموالية يقوم الطالب بتحديد نتيجة السادس ابتدائي الدور الثاني.

سوف تظهر قائمة بأسماء المحافظات، يختار الطالب المحافظة المنتمي لها.

وأمام المحافظة سيجد خانتين و بهما حالة النتيجة (تم النشر أو لم يتم النشر ) و خانة أخرى لعرض النتائج.

في حالة ظهور النتيجة في المحافظة التابع لها الطالب سوف يضغط على كلمة تنزيل ليتم تخميل الدرجات بصيغة pdf.

وفي حالة عدم ظهور النتيجة ستجد عبارة قيد التحميل.

ونحن نتابع معكم و في انتظار ما تبقى من نتائج للمحافظات التي لم تظهر فيها النتيجة بعد عبر موقع نتائجنا تحديث اليوم الثالث من و سنوافيكم بها حين صدورها فوراً من وزارة التربية بالعراق.