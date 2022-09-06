جونسون فى كلمة الوداع: واجهنا الأزمة الاقتصادية بكفاءة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، "قمنا بكثير من الإنجازات فى ملفات البريكست وكورونا، كذلك قمنا بدعم أوكرانيا بكل السبل وأعتقد أن الحكومة المقبلة ستقوم بنفس الدور".

وأضاف جونسون، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، لقد واجهنا الأزمة الاقتصادية التى تسببت فيها الأزمة بأوكرانيا بكفاءة كبيرة.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قد فازت أمس الإثنين، برئاسة حزب المحافظين لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

وأعلن برام بريدى، من مسؤولى حزب المحافظين، أنه جرى عقد 12 جلسة، حضرها 20 ألفًا من أعضاء الحزب، بجانب استطلاع الملايين من العامة على الإنترنت، موضحًا أن عدد المصوتين كان 172 ألفا، وكانت نسبة التصويت 82%، وحصد المرشح ريشى سوناك 60399 صوتًا، فيما حصدت ليز تراس 81326 صوتا، لتصبح تراس الفائزة بزعامة الحزب.