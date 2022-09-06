روسيا تحبط هجوما أوكرانيا على محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء- أن وحدات الدفاع الجوى الروسى أسقطت المسيرة على بعد كيلو متر من أراضى المحطة.
وأشارت إلى سقوط 3 قذائف فى أراضى المحطة النووية من أصل ست أطلقت باتجاه مدينة إنيرجودار، مجددة التحذير من تبعات سلوك قوات كييف والاستمرار فى استفزازاتها من أجل خلق تهديد بكارثة نووية متعمدة.
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