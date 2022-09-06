هينامنور يصل كوريا الجنوبية.. والسلطات تجلى الآلاف

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن الآلاف من المواطنين جرى إجلاؤهم مع وصول إعصار هينامنور إلى اليابسة فى جنوب البلاد، ومن المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية طيلة الثلاثاء.





وكان الإعصار الذى اتجه شمالاً بسرعة حوالى 52 كيلومتراً فى الساعة، قد غادر شبه الجزيرة الكورية فى حوالى الساعة 7:10 صباحاً عبر المياه قبالة مدينة أولسان بجنوب شرق البلاد بعد هبوطه فى مدينة جوجى الساحلية، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية. وقالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يتجه الإعصار إلى شمال شرق البلاد ويمر على بعد حوالى 400 كيلومتر شمال غرب سابورو اليابانية فى حوالى منتصف ليل الثلاثاء.

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