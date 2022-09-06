العالم اليوم - "دولار الصويا" قد يدفع الأرجنتين لتسريع زيادة الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - من المتوقع أن يسارع البنك المركزي في الأرجنتين إلى رفع معدلات الفائدة هذا الأسبوع، بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد عن سعر صرف تفضيلي لمزارعي فول الصويا أٌطلق عليه "دولار الصويا" في مسعى لتشجيع الصادرات، بحسب وكالة "رويترز"

وأعلنت الحكومة عن حافز سعر الصرف يوم الأحد لتسريع مبيعات فول الصويا المتعثرة بالسماح للمزارعين بتحويل إيراداتهم إلى العملة المحلية عند سعر يبلغ 200 بيزو للدولار وهو أعلى كثيرا من السعر الرسمي البالغ 140 بيزو.

والأرجنتين هي أكبر مصدًر في العالم لزيت الصويا ومنتجات الصويا وثالث أكبر مصدًر لفول الصويا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر على دراية بعملية صنع القرار في البنك المركزي قوله إن البنك سيرفع معدلات الفائدة هذا الأسبوع بعد أن استحدث زيادات حادة في الأشهر القليلة الماضية، لتشديد السيولة بالنظر إلى تدفقات الأموال المتوقعة من الإجراء الجديد لسعر الصرف.

وأبلغ المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، رويترز "دولار فول الصويا إجراء استثنائي تم الاتفاق عليه مع المصدرين والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد، لكن الحاجة إلى أن تكون هناك عملة محلية لشراء تلك الدولارات يجعل من الضروري امتصاص المزيد من السيولة على وجه السرعة."

وامتنع البنك المركزي عن التعقيب لوكالة "رويترز".

وفي ظل الإجراء الجديد لسعر الصرف، سيُعرض على مزارعي الصويا في الأرجنتين سعر صرف تفضيلي لشهر سبتمبر، وهو تحرك يستهدف حفز مبيعات التصدير وجلب عملة أجنبية تشتد الحاجة إليها.

وكان بنك الأرجنتين المركزي قرر في اجتماعه الأخير أوائل أغسطس رفع معدل الفائدة بواقع 950 نقطة أساس إلى 69.5 بالمئة، بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير في معدل التضخم السنوي، والذي بلغ 71 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو، وهو المستوى الأعلى في 20 عامًا.